«Считается, что обогатилась»: почему вдова юмориста Пономаренко распродает имущество

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Анна Пономаренко оказалась в непростой ситуации из-за наследства, которое оставил ей покойный супруг.

Вдова юмориста Александра Пономаренко Анна пытается решить проблемы, связанные с наследством покойного супруга. О своей непростой ситуации она рассказала изданию KP.RU.

Артист оставил наследство, которое включает в себя не только недвижимость, но и кредитные обязательства. Заемы у банков семья брала после того, как Александру диагностировали рак желудка и потребовались дорогие лекарства. К сожалению, лечение не помогло, и 24 декабря 2022 года Пономеренко ушел из жизни.

До смерти мужа Анна никогда не работала, хоть и имеет образование педагога. Однако без нужного опыта ее никуда не берут. И теперь, по словам женщины, чтобы расплатиться с долгами по кредитам, ей приходится буквально распродавать имущество.

«Пока живем в долгах. Продали все, что можно было. Сейчас продаем квартиру, в которой живем. Купим поменьше, чтобы деньги остались», — признается Пономаренко.

Ситуацию осложняют правила, согласно которым Анна не может рассчитаться за долги с помощью объектов наследства.

«Считается: если я продала имущество, значит, обогатилась. Никто не смотрит на то, что я продала его, чтобы рассчитаться с долгами, а сейчас еще и налог должна заплатить», — возмущается вдова юмориста.

Что касается помощи близких, Анна утверждает, что со всеми своими проблемами борется в одиночку. Ни друзья покойного супруга, ни его брат-близнец Валерий, в дуэте с которым Александр и стал известным, не стремятся оказывать какую-то поддержку оставшейся без опоры семье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко перенес операцию.