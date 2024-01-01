«Не враг»: Путин высказался на встрече с военными о Западе и Украине

Путин: сама Украине для России не враг, в отличие от Запада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Противником для РФ являются те, кто хочет уничтожить ее государственность, добавил президент.

Украина не является врагом для России, чего не скажешь об элитах Запада. Такое зявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в госпитале.

«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да», — сказал он.

Путин добавил, что на Западе есть те, кто симпатизирует Москве, а есть элиты. Последние считают неприемлемым существование России в нынешних «качестве и размерах». США и их союзники уже давно хотят «разобраться» с нашей страной, но Москва имеет силы сделать это с ними раньше.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал терактом обстрел Белгорода со стороны украинских боевиков 30 декабря.