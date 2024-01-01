«Зануды»: AKMAL’ высказался о конфликте «отцов и детей» в шоу-бизнесе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Исполнитель объяснил, почему «молодняк» и «олдмены» не могут найти общий язык и кто в этом виноват.

Певец AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов) признался, что не против сотрудничества с представителями старшего поколения российского шоу-бизнеса, однако его отталкивает их «занудство».

«Я вообще человек лояльный, открыт к созданию нового, красивого и с удовольствием поработал бы с большим количеством молодых артистов, так как сам таковым являюсь. Также поработал бы и с „олдменами“ какими-нибудь нашими, но иногда попадаются такие зануды!» — поделился молодой исполнитель с 5-tv.ru на предпоказе новогоднего шоу «VK под шубой».

По мнению AKMAL’, «молодняк» привык все делать быстро, неформально и «по любви», тогда как «олдмены» придерживаются «какой-то стратегии и планов». Из-за разницы в подходах к творчеству и возникает недопонимание и тот самый конфликт поколений в российском шоу-бизнесе, считает певец.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певец AKMAL’ пожелал россиянам на Новый год.