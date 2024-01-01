Били по мирным: ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами в новогоднюю ночь

Пушилин: ВСУ били по Донецку кассетными бомбами, чтобы нанести больший вред

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; Пушилин Д.В. / Telegram; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинские боевики ударили по мирному городу сразу после боя курантов. Есть погибшие и раненые.

ВСУ били по мирному городу кассетными боеприпасами, применение которых запрещено в 111 странах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Украинские боевики обстреляли столицу региона сразу после курантов, в 00:10. В общей сложности было выпущено 15 ракет.

«В результате обстрела по Ворошиловскому району, центральному району города Донецка, можно говорить, что у нас четверо погибших, 13 человек пострадало», — рассказал Пушилин.

Состояние двоих пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести, остальным была оказана необходимая помощь на месте.

Денис Пушилин убежден, что ВСУ ставили себе цель нанести как можно больше вреда именно гражданскому населению, военных объектов в районах, куда били ракеты, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опубликованы последствия удара ВСУ по Донецку в новогоднюю ночь.