Музей украинского националиста Романа Шухевича уничтожен при взрывах во Львове

Фото: Telegram / Андрій Садовий

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Также обломки БПЛА упали на объект, связанный со Степаном Бандерой.

Во Львове уничтожен музей генерала «Украинской повстанческой армии»* Романа Шухевича. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

«В день рождения Степана Бандеры <…> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», — написал он.

Садовой добавил, что утром 1 января во Львовской области были слышны взрывы. Кроме того, обломки беспилотника упали на университет в Дублянах, где учился Степан Бандера, лидер «Организации украинских националистов»*

Роман Шухевич был деятелем ОУН*, а в период с 1943 по 1950 годы возглавлял УПА*. Он также в 1941–1943 годах проходил службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха.

Удары России по Украине и СВО

Российские войска начали наносить удары по объектам инфраструктуры Незалежной с 10 октября 2022 года в качестве ответа на теракт, совершенный украинскими боевиками на Крымском мосту. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Киев о неотвратимой реакции на его преступные деяния.

В то же время Россия продолжает проводить специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Путин объявлял о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в первые минуты Нового года украинские боевики нанесли массированный удар по Донецку из РСЗО. В результате обстрела есть как погибшие, так и пострадавшие среди мирных жителей города.

* — экстремистская организация, запрещена в России.