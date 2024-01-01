«Смертельное ДТП»: на Урале столкнулись два авто, в одном из них был Герой РФ

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Две машины столкнулись в Свердловской области, в результате чего погибли оба водителя. Одним из них был Герой России Евгений Бушмелев. Подробнее — фото на 5-tv.ru

Герой России Евгений Бушмелев скончался в результате аварии на 174-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — приводит URA.RU сообщение.

Telegram / ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 30 декабря в Свердловской области, как отметило ведомство в Telegram-канале. Сообщается, что водитель Mitsubishi Lancer, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в машину ВАЗ. В результате на месте погибли оба водителя, а троих пассажиров госпитализировали. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Как пишет портал E1.ru со ссылкой на знакомую Героя России, Бушмелев ехал с женой и дочерью в поселок Гари, где хотел встретить Новый год. Их и доставили после ДТП в больницу.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Бушмелев родился 5 августа 1979 года. В сентябре 1999-го он принимал участие в боях в Дагестане, а потом во второй чеченской войне. Бушмелев был механиком-водителем БМП 21-й отдельной бригады оперативного назначения Московского округа ВВ МВД. Под огнем противника экипаж Евгения Вячеславовича прорывался не один раз на боевой пехотной машине в боевые порядки наступавших войск, откуда вывозил раненых.

В 1999 году Бушмелеву было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, которые он проявил во время контртеррористической операции на Северном Кавказе. Проживал до своих последний дней Евгений Вячеславович в Екатеринбурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области. Они были 2010 и 2011 года рождения.