Совпали время и место: ставшая первой мамой России в 2024 году сахалинка вышла на связь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Kristina Kormilitsyna; 5-tv.ru

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Врачи предрекали появление малыша на свет к середине января, но новорожденный сахалинец преподнес матери и отцу сюрприз.

Первым ребенком, рожденным в России в 2024 году, стал мальчик. Малыш увидел свет в Южно-Сахалинске, в 00:54 по местному времени. Таким образом, регион поддержал давно сформированную традицию: в минувшем 2023 году первым появившимся на свет россиянином также стал сахалинец, и, что удивительно, тоже мальчик.

В беседе с 5-tv.ru счастливая мама рассказала, что не могла спрогнозировать появление ребенка на свет раньше, как минимум, на неделю. По словам Инны, малыш родился здоровым. Планировалось, что на свет появится крепыш с большим, чем привычный вес. Однако после взвешивания медики зафиксировали стандартные параметры.

Изначально отправиться в роддом Инна с мужем планировали в первую неделю января, но сын решил все за них. Счастливая мама шутит: наследник не посоветовался с ней, когда определял дату своего рождения.

«Вчера уже собирались садиться за стол. Началось так неожиданно. По плану все было с 5 по 10 января, но решил появиться в новогоднюю ночь. Имя выбрали заранее. Сына назвали Александром», — с улыбкой поведала она.

О том, что ее сын родился первым в стране в новом году, Инна узнала из новостных сводок, совпали время и место.

«(Чувствую себя. — Прим.ред) прекрасно, пусть будет первым во всем теперь», — пожелала она малышу.

Всего в первые часы 2024 года родились трое мальчиков на Сахалине и Камчатке. Последний из них имеет наибольший вес – 3,8 килограмма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Макарская назвала чудом рождение сына в 42 года.