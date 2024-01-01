«На счету каждая минута»: что происходит в Японии на фоне мощных землетрясений

Фото, видео: Reuters / KYODO; Reuters / JOHNNY WU; Reuters / FANGRAO LI; Reuters / INSTAGRAM @HSU.TW; 5-tv.ru

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Более 32 тысяч домов остались без электричества. Сохраняется угроза цунами с высотой волны до пяти метров.

В результате мощных землетрясений в Японии может произойти цунами высотой до пяти метров. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, заявил генсек кабмина страны Есимаса Хаяси в ходе экстренной пресс-конференции.

«Ожидается цунами до пяти метров. На счету каждая минута, поэтому, пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасное место, такое как возвышение или же эвакуационный центр на случай цунами… Информация о пострадавших уточняется», — сказал он.

Власти намерены сделать все необходимое для спасения людей. По данным генконсульства РФ в префектуре Ниигата (она в эпицентре толчков), о пострадавших россиянах в Японии сообщений не поступало. При этом дипмиссия продолжает отслеживать ситуацию, пишет ТАСС.

Кроме того, возле крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива» было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра. После этого кабмин Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на станции. Первый и второй реакторы решено остановить, сообщает телеканал NHK.

Еще метеорологическое агентство Японии сообщило об очередном землетрясении магнитудой 7,6 в префектуре Исикава. По данным Kyodo Mews, цунами высотой 1,2 метра достигло порта Ваджима. В некоторых частях префектуры обрушилось много домов. В энергетической компании Hokuriku Electric Power сообщили, что порядка 32,5 тысяч абонентов остались без света.

Следует отметить, что в 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой девять баллов. Из-за него образовались гигантские волны, которые унесли жизни более 18 тысяч человек. Вместе с тем цунами стало причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», последствия которой ликвидируют до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии произошла серия мощных землетрясений. В стране объявили угрозу цунами.