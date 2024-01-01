Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке

Фото: www.globallookpress.com / Volkhard Hofer

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В МЧС просят местных жителей сохранять спокойствие.

Жителей еще двух российских регионов предупредили об угрозе цунами. Помимо Сахалина опасность нависла над Владивостоком и Находкой. Соответствующее обращение в первый день Нового года опубликовали в мэрии Владивостока.

По предварительной информации пресс-службы ведомства, около 10 часов утра по Москве в акватории Японского моря произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Накалиться ситуация может в любой момент: рыбаков, находящихся в открытой воде, просят срочно вернуться на берег.

«Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра „Цунами“, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 метра. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19.36 (12.36 по московскому времени)», — гласит официальное обращение главы города.

В МЧС, в свою очередь, просят воздержаться от появления на улицах и по возможности укрыться на возвышенностях. О надвигающейся угрозе людей предупреждают с помощью систем оповещения. Предварительно, угрозы жизни жителям двух городов пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что угрозу цунами объявили на Сахалине.