Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Знаменитость подчеркнула, что ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным на съемках нового шоу.

Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на слухи о сближении со своим экс-возлюбленным блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава. Свой комментарий она дала в интервью журналу «Теленеделя».

Бузова отметила, что Дава, действительно, участвует в новом телевизионном проекте, который ведут она и Михаил Галустян. По словам певица, ей удалось пообщаться с бывшим возлюбленным, но в одну реку дважды не входят.

«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — подчеркнула Бузова.

На прошлой неделе Ольга Бузова заявила на презентации нового номера MaryWay, что не против возвращения к бывшим возлюбленным. Для этого не может существовать преград. Певица также добавила, что мечтает о любви и семье. Однако сейчас судьба распорядилась таким образом, что телеведущая дарит себя своим поклонникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьба уготовила Ольге Бузовой. В частности, ее ждут радикальные изменения, которые начнутся уже в 2024 году.