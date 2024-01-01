«У него нет внутренней культуры»: Соседов и Гоман сцепились в эфире федерального шоу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Скандал вокруг двух знаменитых личностей стремительно набирает обороты.

Критик Сергей Соседов и певец Алексей Гоман устроили перепалку в праздничном выпуске шоу «Суперстар». Съемки новогоднего шоу обернулись грандиозным скандалом с последствиями: за артиста вступились десятки известных знаменитостей, а другой настроил против себя всех коллег по шоу-бизнесу.

После оглушительного триумфа и двух десятков лет забвения победитель шоу «Народный артист» вновь заставил говорить о себе сенсационным появлением в «Суперстаре». В откровенном интервью перед первым выступлением Гоман сознался: жизнь успела потрепать его не на шутку: за время отсутствия Алексей успел развестись, неоднократно предпринимал попытки вернуться в большой шоу-бизнес, но успеха так и не достиг. Планировалось, что появление в песенном конкурсе станет отличным способом напомнить о себе.

Палки в колеса талантливому артисту вставил острый на язык музыкальный критик Сергей Соседов. Сначала журналист и телеведущий в пух и прах раскритиковал несколько выступлений певца, а в конце и вовсе занизил оценки настолько, что Гоман вынужден был покинуть проект по итогам голосования.

Очная ставка между двумя непримиримыми претендентами состоялась в эфире новогоднего выпуска. Выступление Гомана в дуэте с певицей Ольгой Зарубиной Соседов раскритиковал в пух и прах, заявив, что у певца нет таланта. Победитель «Народного артиста» за словом в карман не полез.

«Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите», — высказал свое мнение исполнитель.

Ответ Гомана Соседов воспринял как личное оскорбление.

«К сожалению, у него нет внутренней культуры. А вообще, за время съемок шоу было много находок, прекрасные постановки номеров. Благодаря подобранному репертуару артисты смогли раскрыться по-новому, были открытия», — парировал Соседов.

Поклонники проекта, в свою очередь, поспешили поддержать своего любимца: на Соседова в соцсетях обрушился шквал критики с требованием прогнать музыкального эксперта взашей. Гоман же по итогу сезона получил приз зрительских симпатий.

Ранее 5-tv.ru писал, какую новогоднюю традицию исповедует Сергей Соседов.