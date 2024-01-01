Угрозу цунами объявили на Сахалине

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В МЧС призвали жителей острова сохранять спокойствие.

На Сахалине объявлена угроза цунами. Под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

Согласно данным ГУ МЧС РФ по Сахалинской области, в этих районах работает система оповещения. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море.

«Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также призвали всех находящихся в прибрежной части Татарского пролива немедленно покинуть место и укрыться на возвышенностях. Также министерство призывает жителей Сахалина сохранять спокойствие.

Прежде стало известно, что серия мощных землетрясения произошли в Японии, в стране также объявлена угроза цунами.