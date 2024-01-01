«Сейчас самое время»: почему королева Дании Маргрете II решила отречься от престола

Фото: Liselotte Sabroe / ТАСС

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Королева ошарашила датчан внезапным заявлением, сделанным в официальном новогоднем обращении. Кто займет ее место?

Королева Дании Маргрете II во время традиционной новогодней речи объявила о своем отречении от престола спустя полвека служения. Соответствующее решение монаршей особы опубликовал сайт Королевского дворца, совместив его с официальным поздравлением, посвященным Новому году.

В своей речи Маргрете сообщила, что приняла решение уступить титул и трон своему сыну, наследному принцу Фредерику. Таким образом Маргрете пошла по стопам Бориса Ельцина, который снял с себя полномочия президента в новогоднем обращении. Позже слова первого лица России стали всенародно цитируемыми и неоднократно упоминались в различных вариациях.

«Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца — я уйду с поста королевы Дании. Я оставляю трон моему сыну, наследному принцу Фредерику», — заявила Маргрете II и поблагодарила всех за теплоту и поддержку, которую ей оказывали на протяжении многих лет.

После отречения от престола Маргрете продолжит носить титул «Ее величество» и выполнять сопутствующие задачи. В зарубежной прессе подчеркивают: одной из возможных причин подобного решения стала недавно перенесенная Маргрете операция на позвоночнике. После хирургического вмешательства королева впервые задумалась, «не пришло ли время переложить ответственность на следующее поколение».

Официально сын Маргрете, принц Фредерик, примет на себя бразды правления страной уже 14 января. Мысль отречься от престола нарушает давнюю традицию монаршей семьи в Дании, которой придерживались многие поколения: согласно правилам, передать власть наследнику можно только после смерти предыдущего правителя.

После того как в сентябре 2022 года умерла королева Великобритании Елизавета II, Маргрете II дольше всех оставалась действующей главой государства и единственной действующей королевой-регентом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маргрете нашла способ лишить внука титула.