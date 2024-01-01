Ничего святого: ВСУ нанесли двойной удар по Донецку в новогоднюю ночь

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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На месте продолжают работать экстренные службы.

Тревожные известия пришли в новогоднюю ночь из Донецка. Боевики ВСУ дважды обстреляли город из РЗСО после боя курантов. По предварительной информации, четыре человека погибло, еще 13 ранено.

Под обстрел неонацистов попала пятизвездочная гостиница «Донбасс Палас». Также обстрелу из реактивных систем залпового огня подверглись Калининский и Буденновский районы. Серьезно пострадали несколько школ, детский магазин и бизнес-центры. Вход в отель оказался полностью завален обломками. Людям, находящимся внутри, пришлось самостоятельно оказывать друг другу первую помощь в первые минуты после случившегося.

Спустя несколько часов диверсия повторилась: к счастью, эта попытка оказалась неудачной, число пострадавших не увеличилось.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места происшествия: так, в радиусе нескольких километров у припаркованных автомобилей выбило стекла. В зданиях зияют дыры, а на земле сохранились места приземления выпущенных ракет.

Сейчас на месте произошедшего продолжают работать экстренные службы и волонтеры. Известно, что всего по Донецку было выпущено 23 ракеты из РСЗО и три кассетных снаряда.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.