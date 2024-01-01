«Пусть все будет хорошо»: Тарханова озвучила пожелание на Новый год
Актриса Тарханова пожелала, чтобы в Новом году все было хорошо
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Знаменитость поздравила российских зрителей с Новым годом.
Актриса театра и кино Глафира Тарханова в комментарии 5-tv.ru пожелала, чтобы в Новом году у россиян «все было хорошо».
«Прекрасные дорогие зрители Пятого канала, поздравляю вас с Новым годом. Будьте здоровы. Пусть у вас все будет хорошо», — сказала она.
Коллега Тархановой актер Александр Петров, со своей стороны, пожелал россиянам верить в мечты, даже самые сокровенные. Звезда «Полицейского с Рублевки» призвал поклонников ничего не бояться, пожелал им гармонии, внутреннего спокойствия и светлой надежды.
В свою очередь актриса Зепюр Брутян поблагодарила уходящий год за самый главный подарок — сына Микаэля, который родился у нее в браке с актером Павлом Прилучным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравил россиян с наступающим Новым годом.