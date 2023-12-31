Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru

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Россию пытаются спровоцировать. Но зачем?

Запад понимает, что Россия не пойдет на поводу у террористов и не начнет атаковать мирных жителей Украины. Об этом заявил бывший офицер американской полиции и журналист Джон Дуган сайту 5-tv.ru.

Экс-правоохранитель отметил, что западные СМИ упорно подавляют и скрывают информацию, которая направлена на поддержку РФ. Но зато они продвигают русофобскую риторику, которая играет на руку Украине. Он подчеркнул, что это лицемерно, но при этом Москве не стоит концентрироваться на этом. Россия должна продолжать выполнять задачи на СВО.

Журналист отметил, что атака по Белгороду — это провокация со стороны ВСУ. Киевский режим пытается вынудить Россию атаковать мирных украинских граждан.

«Это абсолютно точно провокация. Дело в том, что Россия и российское руководство не собираются просто так нападать на мирных жителей. Они не делали этого ни разу за время СВО. Они наносят удары по военной инфраструктуре, военным складам, военному оружию», — сказал специалист.

Он отметил, что сейчас главная задача — это закончить спецоперацию и заставить Украину признать, что она никогда не сможет стать частью НАТО.

«Подобные нападения ВСУ совершает со времен нацификации. Так что, хотя это и провокация, то, что делает Украина, она не будет встречена ответными действиями. И Запад это знает. Запад знает, что Россия — хороший парень. Запад знает, что Россия не станет отвечать ударом по мирным жителям. И несмотря на это западные СМИ будут продолжать лгать и передергивать факты», — заявил бывший офицер полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима.