Гладков сообщил, что Белгород еще не знал такого уровня агрессии

Фото: МЧС России / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

30 декабря 2023-го ВСУ нанесли массированный удар по центру города.

Белгородская область еще не сталкивалась с таким уровнем агрессии, с которым боевики ВСУ обстреляли ее 30 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, основная задача, которая сейчас стоит остро перед властями— забота о людях, особенно о «тяжелых» пострадавших.

«Безусловно, наша область еще не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжелые последствия обстрела за практически двухлетний период», — говорится в публикации.

Гладков написал, что ликвидировать последствия атаки будут порядка двух тысяч человек. Работы будут проводить не только коммунальщики и работники ведомственных служб, им активно будут помогать волонтеры. Впереди — большой объем работ.

Кроме того, глава региона выразил благодарность министру здравоохранения РФ Михаила Мурашко и полпреду в ЦФО Игоря Щеголева, которые вместе с командой врачей прибыли в Белгород по поручению президента Владимира Путина.

В настоящий момент в местных больницах находятся 58 человек. Состояние 25 пострадавших оценивается как тяжелое, они доставлены в медучреждения федерального уровня в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что удары по Белгороду говорят об отчаянии киевского режима.