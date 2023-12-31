Боевики ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть жертвы

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

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Удар украинских националистов пришелся точно по продуктовому магазину в одном из поселков.

В воскресенье, 31 декабря, под обстрел боевиков киевского режима попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате очередной атаки ВСУ погиб пожилой мужчина. Об этом 31 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, осколочные ранения головы получила продавец этого магазина. Пострадавшую доставили в центральную больницу Шебекино, ей оказывается вся необходимая помощь.

Осколки снарядов повредили здание магазина и линию электропередач, оперативные службы ликвидируют последствия.

Также в последний день 2023-го года ВСУ обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По словам Гладкова, предварительно пострадавших нет. Осколки снарядов повредили частный дом, газопровод и автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как накануне Украина нанесла удар по центру Белгорода, где нет никаких военных объектов.