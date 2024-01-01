«Пора идти вперед»: Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Глава государства поздравил соотечественников традиционно у стен Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2024 годом. В своем обращении он назвал ушедший 2023-й частью истории.

«Дорогие друзья, мы провожаем 2023 год, совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее», — отметил глава государства.

Президент заметил, что в прошедшем году и руководству страны, и ее населению приходилось много и усердно работать. Сделать удалось тоже многое, добавил он. Россия гордилась своими достижениями, радовалась успехам и была настойчива, когда отстаивала свои интересы, свободу и безопасность, а ценности — так и остались ее нерушимой опорой.

«И главное, что нас объединяло и объединяет — это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», — прокомментировал Путин.

Глава государства отметил, что перед российским обществом стоят масштабные цели, а каждый человек ощущает свою ответственность за Родину. Важно сейчас, по его словам, — настроиться на лучшее, и поддерживать друг друга не только словом, но и делом, так как очень многое зависит от нас самих.

Владимир Путин подчеркнул, что сплочению общества поспособствовала «работа на общее благо». Оно объединилось в своих помыслах — как в труде, так и в бою; как в будние дни, так и в праздники. По словам президента, российский народ — это смесь солидарности, милосердия и стойкости.

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы наши герои, вместе с вами наши сердца, мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — адресовал Путин свои слова российским военным.

Он выразил уверенность в том, что солдаты сейчас чувствуют любовь и поддержку не только от своих родных и близких, но и от миллионов незнакомых им сограждан.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», — подчеркнул президент.

Глава государства заметил, что Новый год каждый раз пробуждает в нас веру в светлое будущее и искреннее желание радовать любимых.

Путин напомнил, что 2024 год в России был объявлен Годом Семьи, а в настоящей семье должны царить внимание, теплота и забота. Именно в таких семьях, где растут дети, где уважают родителей, воспитывается преданность своему Отечеству. Всем российским семьям президент пожелал добра. Он отметил, что из истории каждой отдельной семьи складывается общая история Россия.

«Ее судьбу вершим, создаем все мы — многонациональной народ России. Мы одна страна, одна большая семья», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства в заключение добавил, что, объединившись, мы сможем обеспечить стране развитие и благополучие, станем сильнее. То, что мы вместе — это самый надежный залог будущего России, подытожил он.