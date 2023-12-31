«Какая-нибудь побочка»: почему у Даны Борисовой трясутся руки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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У телеведущей заметили сильный тремор. Что с ней происходит?

Телеведущая Дана Борисова приняла участие в записи новогоднего шоу на YouTube-канале Epic Fighting Championship. Во врем своей речи звезда напугала фанатов. Ведь у нее очень сильно тряслись руки. Психотерапевт и нарколог Василий Шуров рассказал сайту 5-tv.ru, с чем это может быть связано.

«Когда я раньше был доктором Даны, у нее ничего не тряслось. Сейчас руки затряслись. Она точно не употребляет алкоголь. Потому что она благодаря Андрею Малахову бросила. У нее года три трезвости. Может быть выгорела. Перегрузка, она много работает. Может быть какая-нибудь побочка от новых препаратов, которые она принимает для лечения биполярного расстройства», — сказал врач.

Нарколог отметил, что в первую очередь, только Дана Борисова знает, почему у нее трясутся руки. Но это точно никак не связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Ведь телеведущая выглядит очень хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова рассказала, как бывший унижает дочь.