МЧС: спецборт доставил 25 пострадавших при теракте из Белгорода в Москву

Фото, видео: МЧС России; Telegram / МЧС России /mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков гарантировал жертвам атаки ВСУ помощь лучших специалистов. В последний день 2023 года раненых направили в Москву спецбортом.

В правительстве Белгородской области прояснили ближайшее будущее пострадавших при атаке ВСУ. Обещавший обеспечить раненым жителям региона высококвалифицированную медицинскую помощь губернатор Вячеслав Гладков слово сдержал: спустя сутки после случившегося стало известно, что 25 пациентов, в том числе шестерых детей, перевезли в Москву и передали в руки медиков. Специально для этого Белгородская область предоставила спецборт с медицинским сопровождением.

В пресс-службе официального ведомства подчеркнули, что сопровождать пациентов до Жуковского делегировали врачам отряда «Центроспас» МЧС России, психологам Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалистам Минздрава РФ. Борт был оснащен по последнему слову техники, кардиомониторами и аппаратами ИВЛ. Днем 31 декабря спецборт приземлился в аэропорту Москвы: полет прошел без происшествий.

По поручению Президента России Владимира Путина 30 декабря в Белгород вылетел Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он будет отвечать за выстраивание слаженной работы врачей. В настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся консилиумы. Оказание медицинской помощи пострадавшим в Белгороде в результате артиллерийского обстрела ВСУ находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Пока региональные и столичные медики, объединившись, борются за жизнь и здоровье пострадавших, российские военные сделали ответный шаг. Вооруженные силы РФ нанесли удар по ключевым объектам в Харькове в ответ на залповый огонь по жилым домам от боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белгороде при исполнении долга погиб 27-летний офицер СК РФ Конопицин.