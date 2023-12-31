Правительство ввело новые правила для желающих переехать в Россию

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Теперь переселиться в страну можно будет только подтвердив знание русского языка.

Соотечественники, проживающие за границей, и другие лица, желающие переселиться в РФ, с начала 2024 года должны будут подтверждать знание русского языка соответствующими документами. Новые правила ввело правительство России, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Условием приема заявлений от соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, республик Белоруссия, Казахстан, Молдова или Украина, является владение ими русским языком», — указано в документе.

Отмечается, что уровень знания языка должен быть достаточным для устного и письменного общения с носителями языка. Подтвердить свои знания будет возможно с помощью документов об образовании, полученных в российских учреждениях после 1 сентября 1991 года.

В качестве подтверждения владения языком может быть предоставлен документ об образовании, который был выдан в за пределами РФ, но если русский язык в этой стране — один из государственных.

Также желающие должны будут пройти собеседование. Окончательное решение о приеме будет принимать комиссия.

С 2006 года в России действует программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, оказавшихся за границей после распада СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский «забыл» русский язык.