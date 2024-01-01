Стилист Омар Байрамов пожелал всем в новом году любить себя, заниматься собой

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Какими советами поделился эксперт в области моды в преддверии Нового года?

Звездный стилист Омар Байрамов эксклюзивно через 5-tv.ru поздравил соотечественников с Новым годом. Он пожелал всем прежде всего любить себя, ведь главный наряд каждого из нас вовсе не одежда, а кое-что другое.

«Я хочу пожелать всем любви к себе, а любовь к себе начинается с заботы о себе. Как человек, который занимается модой, я хочу сказать, что самый дорогой, стильный, актуальный наряд — это ваше тело, поэтому занимайтесь собой, спортом», - отметил модный эксперт.

Омар Байрамов — известный специалист по стилю, который работал со многими представителями российского шоу-бизнеса. Среди его клиентов народный артист РФ Филипп Киркоров, певица и телеведущая Ольга Бузова.

Как делился ранее Омар, Ольге в силу своей насмотренности на свои образы изначально не очень понравилось то, что он выбрал. Тем не менее, все утвердили предложенный стилистом образ, и уже по окончании съемок артистка выразила благодарность Байрамову за проделанную им работу, оставшись довольной.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Сергей Бурунов поздравил россиян с Новым годом в своей манере.