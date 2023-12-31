Спустя полвека: успех и трагедии актеров фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Почти все актеры фильма «Иван Васильевич меняет профессию» уже ушли из жизни

Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

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Легендарная фантастическая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» вышла в 1973 году и сразу стала одной из самых любимых кинокартин советского зрителя.

Как в СССР, так и в современной России пересматривать выученный наизусть фильм «Иван Васильевич меняет профессию» в новогодние праздники считается настоящей традицией, а герои за полвека стали почти родными. К сожалению, сегодня многих актеров, сыгравших в шедевре Гайдая, уже нет в живых. Когда они появились на экранах, за плечами у них уже были ужасы Великой Отечественной войны и личные трагедии. А как сложилась жизнь великих артистов после съемок — в материале 5-tv.ru.

Александр Демьяненко — Шурик

Александр Демьяненко. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; Кадр из к/ф «Старые песни о главном 2», реж. Джаник Файзиев, 1996 г.

Актер Александр Демьяненко, без преувеличения, являлся звездой первой величины советского кинематографа. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» он играет роль Шурика, который полюбился зрителям по картинам «Операция «Ы» и «Кавказская пленница». Правда, сам актер признавался, что в какой-то момент превратился в заложника одной роли. Режиссеры даже некоторое время не приглашали его в свои картины и все из-за приклеившегося образа смешного блондина. Да и публичность Демьяненко будто была в тягость.

«Работать в комедиях мне неинтересно. Ну что это: бегаешь туда-сюда! В Шурике я ничего не играл, просто жил в предлагаемых обстоятельствах», — рассказывал артист.

В итоге Демьяненко с головой ушел в дубляж, став озвучивать зарубежные фильмы. Его голосом говорили Жан-Поль Бельмондо, Роберт Де Ниро и Омар Шариф. Бывали и эпизодические роли, например, «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном.

Что касается личной жизни знаменитости, он был официально женат дважды. С первой женой Мариной Скляровой брак продлился 16 лет. Второй женой артиста стала режиссер дубляжа из «Ленфильма» Людмила. В обоих союзах детей так и не появилось.

Народный артист РСФСР Александр Демьяненко умер в августе 1999 года на 63-м году жизни из-за болезни с сердцем.

Юрий Яковлев — Иван Бунша/Иван Васильевич Грозный

Юрий Яковлев. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; Кадр из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение», реж. Тимур Бекмамбетов, 2007 г.

Юрий Яковлев — выдающийся актер советского и российского театра и кино, народный артист СССР, обладатель трех государственных премий и театральных наград. Блестяще сыгранная роль в «Иван Васильевич меняет профессию» наряду с другими кинокартинами принесла ему всенародную славу.

«Узнавать начали после фильма «Идиот». Идешь по улице — люди оборачиваются, хихикают и говорят друг другу: «Вон, смотри, идиот пошел», — рассказывал актер в одном из своих интервью.

За свою актерскую карьеру Юрий Яковлев снялся более чем в ста картинах. Особенного внимания заслуживает тот факт, что многие фразы его героев, ушедшие в народ и ставшие легендарными, были настоящей импровизацией в кадре. Например, слова про заливную рыбу и «тепленькая пошла» были придуманы вовсе не гениальными сценаристами, а самим актером.

Актер был трижды женат. Первые два брака с Кирой Мачульской и Екатериной Райкиной продлились недолго, и с обеими Яковлев сохранил теплые отношения. Союз с третьей супругой, Ириной Сергеевой, продлился всю оставшуюся жизнь. Не чужды были ему и простые человеческие пороки. По слухам, одно время он страдал из-за пристрастий к спиртному. Кроме того, артист был весьма любвеобильным и изменял своей жене, которая, впрочем, все ему прощала.

Юрий Яковлев ушел из жизни в 85 лет в ноябре 2013 года в Москве. В причинах смерти указывался отек легких и сердечный приступ.

Леонид Куравлев — Жорж Милославский

Леонид Куравлев. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; Кадр из к/ф «Весь этот джем», реж. Александр Андраникян, 2015 г.

Леонид Куравлев — актер, чей вклад в отечественный кинематограф переоценить невозможно. Ему удавалось воплотить образ и простоватого парня, и гениального жулика. Последнее артист и показал в «Иван Васильевич меняет профессию». В проект Гайдая он пришел уже знаменитым артистом, которого узнавали на улицах.

В 1965 году Леонид Куравлев получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1977-м удостоен звания народного артиста РСФСР.

Почти 60 лет Леонид Куравлев хранил настоящую лебединую верность своей единственной жене Нине, с которой познакомился в 16-летнем возрасте на катке. Она подарила ему дочь Екатерину, которая пошла по стопам отца и стала актрисой, и сына Василия, которого Куравлев назвал в честь своего покойного друга Василия Шукшина.

После смерти любимой супруги в 2012-м актер почти не снимался в кино и стал вести уединенный образ жизни. В 2021-м стало известно, что родные поместили Куравлева в дом престарелых. А спустя год артиста госпитализировали в Коммунарку с вирусной пневмонией. Умер легенда советского кино через несколько дней в столичном хосписе на 86-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с женой.

Наталья Селезнева — Зина, жена Шурика

Наталья Селезнева. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; Кадр из к/ф «Страна хороших деточек», реж. Ольга Каптур, 2013 г.

Актрису Наталью Селезневу называли настоящей звездой комедий Леонида Гайдая. Она по праву считалась секс-символом Советского Союза. Однако, в отличие от своего коллеги Александра Демьяненко, актрисой одной роли Селезнева не стала. После участия в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ее продолжили приглашать на разные роли. Например, она сыграла в таких картинах как «По улице комод водили» «Берегите мужчин» и «Кабачок 13 стульев».

Со своим единственным мужем Наталья Селезнева познакомилась в 1968-м во время работы над фильмом «Калиф-аист». Актер Владимир Андреев был старше на 15 лет, однако разница в возрасте не помешала союзу стать крепким. У артистки есть сын Егор. Сейчас звезда передвигается в инвалидном кресле и на публике появляется редко.

Михаил Пуговкин — режиссер Якин

Михаил Пуговкин. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; Кадр из к/ф «Бриллианты для Джульетты», реж. Валерий Чиков, 2005 г.

До участия в съемках «Ивана Васильевича» Михаил Пуговкин прошел через войну и уже имел славу комедийного артиста. Его непревзойденный талант и незабываемые образы до сих пор вспоминают зрители. кстати, на побережье Ялты, где проходили съемки сцены с песней «Звенит январская вьюга», ему установили памятник в образе Якина.

«В Крым, в Ялту, в море я влюблен с 1952 года, когда впервые увидел эти места на съемках „Адмирала Ушакова“, а затем „Ильи Муромца“. В моем воображении, в прошлом паренька из далеких Рамешек в Чухломе, Крым представлялся сказочной страной», — говорил Пуговник в одном из интервью.

К концу 1980-х на счету Михаила Пуговкина было более 60 ролей в кино. Однако со временем актер стал все реже появляться на публике. Был женат трижды, есть дочь Елена.

Актер умер в 2008 году. О причинах его смерти до сих пор идут жаркие споры: в последние годы он переписал свою недвижимость на третью супругу, а дочери не оставил ничего из наследства. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Наталья Крачковская — жена Бунши

Наталья Крачковская. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Наталья Крачковская была единственной актрисой, которая не проходила этап кинопроб в «Иване Васильевиче». Гайдай пригласил ее в проект без раздумий, а артистка, что очевидно, всецело оправдала его доверие.

Заслуженная артистка России снялась в 90 с лишним фильмах, как правило, играла второстепенные, но заметные и характерные роли. В последние годы у звезды были серьезные проблемы со здоровьем: перенесла инсульт и сердечный приступ, операцию на сердце с установкой кардиостимулятора и болезнь легких.

Наталья Крачковская скончалась от инфаркта в 77 лет 3 марта 2016-го. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Владимир Этуш — сосед Шпак

Владимир Этуш. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.; www.globallookpress.com / Lev Sherstennikov

Народный артист СССР Владимир Этуш стал известным актером после участия в Великой Отечественной войне, куда отправился добровольцем в 19 лет. Свой творческий путь он начала с комедийных эпизодов, постепенно завоевывая сердца зрителей. Однако ему были подвластны все жанры — от буффонады и площадной сатиры до подлинной трагедии.

Актер сыграл во множестве знаменитых фильмах «Неисправимый лгун», «Приключения Буратино», «31 июня», «По улице комод водили» и других.

Был женат четыре раза, в третьем браке у него появилась дочь Раиса, которая продолжила актерскую династию. Да и сам артист продолжал сниматься практически до самой смерти. Он умер за два месяца до 96-летия в 2019 году.

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