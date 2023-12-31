На эту хитрость клюнули сотни: звезда советского кино Малышева стала жертвой мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

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Попытка сэкономить на закупке дорогих лекарств питомцам влетела знаменитости в копеечку.

Предприимчивые мошенники обманом выманили у звезды театра и кино Ирины Малышевой крупную сумму. Заслуженная артистка России, много лет помогающая кошкам и собакам из приютов, без лишних раздумий отдала злоумышленникам двадцать тысяч рублей. Теперь в обстоятельствах разбирается полиция.

В беседе с 5-tv.ru исполнительница главной роли в фильме «Сто дней после детства» раскрыла подробности пережитого потрясения. По ее словам, в одном из мессенджеров она наткнулась на объявление о распродаже лекарств для обработки собак от блох. Малышева тут же связалась с авторами объявления, забронировала товар и перевела деньги. Планировалось, что лекарства знаменитости доставят курьером в Москву. Однако когда актриса приехала в столицу и связалась с менеджерами, начались странности.

«Мне отвечают — у нас, к сожалению, нет такого-то препарата, заказ у нас не собран, мы будем делать возврат. Я спрашивала, можно ли заменить препараты, я готова, ничего страшного, могу доплатить, если нужно. Он ответил — нет, у нас так не получится, мы оформляем возврат. Думаю, ну ладно, лучше возврат, а потом заказ на другую сумму. Присылают ссылку возврата: там фигурирует уже другой банк. Я им пишу — а зачем вам вот этот банк, когда я могу прислать вам номер карты? Нет, так мы тоже не можем, банк берет большие проценты», — вспомнила она.

Поверив в озвученную мошенниками версию, Малышева вновь ввела реквизиты своей карты. То, что случилось дальше, могло бы лечь в основу приключенческого сериала про полицию и кинологическую службу.

«Я открываю ссылку, заполняю все свои реквизиты. Успела только подумать, откуда они знают, что у меня карточка того же банка. Я отправляю свои координаты, мне присылают код подтверждения. И дальше выскакивает такое сообщение — мы не можем вернуть вам деньги, поскольку на вашей карте должна быть сумма не меньше той, которую мы планируем вам вернуть. Здесь я уже поняла, что это развод. Позвонила в банк, заблокировала все карты. На этом все закончилось. Меня заблокировали во всех чатах, сообщениях. Я написала заявление в полицию. Не знаю, как дальше будут развиваться события», — с грустью созналась она.

По словам Малышевой, на эту схему обмана попалось немало волонтеров из ее ближайшего окружения. Хитрый способ выманить у человека последние средства давно зарекомендовал себя, а найти обманщиков и вовсе практически невозможно: злоумышленники шифруются настолько умело, что полиции остается лишь разводить руками.

«Дело в том, что карты, на которые они переводят деньги, они скупают. Есть даже специальные сайты, на которых дают объявления, мол, купим вашу карту. Они используют черные, ботовские карты. Выйти на мошенников очень сложно: они прячутся под чужими именами. Полиция может только найти человека, который продал им эту карту. На этом все замкнется», — резюмировала Малышева.

Ранее 5-tv.ru писал, что племянник Иосифа Сталина стал жертвой мошенников незадолго до своей смерти.