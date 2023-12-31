В чем встречать год Дракона: главные новогодние тренды в одежде

Стилист Омар Байрамов посоветовал выбрать блестящий наряд в этот Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Каким цветам отдать предпочтение при подборе образа для праздника?

В чем отмечать Новый год? Какие модные тренды относительно праздничного наряда стоит учитывать при встрече 2024 года? Стилист Омар Байрамов перечислил наиболее актуальные детали для новогоднего образа в беседе с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Ланой Шевченко.

Прежде всего специалист отметил, что вернулись гламур, мода нулевых. Также самый пик популярности наблюдается у пайеток и у всего, что блестит, сверкает.

«У меня половина бутика сейчас блестит в пайетках, стразах. В этом году они действительно в тренде», — сообщил эксперт.

При этом знаток моды объяснил, что необязательно при встрече года Зеленого Деревянного Дракона наряжаться в одежду зеленого цвета. Каждый выберет свой оттенок, он может быть и красным.

«В Новый год обязательно надо блестеть, сиять, но не гореть», — подытожил Байрамов.

Ранее 5-tv.ru писал, как сделать идеальные фото и видео в Новый год.