Ответ террористам: Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ

МО РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ в ответ на обстрел Белгорода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вчера российский город подвергся атаке со стороны киевского режима, в результате которой пострадали и погибли мирные люди.

Вооруженные силы (ВС) РФ высокоточными ударами поразили центры принятия решений и военные объекты украинских нацистов в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве напомнили, что накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) насели удары по Белгороду. Преступники использовали реактивные системы залпового огня.

«В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что российским ударом по зданию бывшего гостиничного комплекса были ликвидированы сотрудники ГУР Украины, а также представители ВСУ, которые имели отношение к организации и реализации атаки на Белгород. Кроме того в здании находились порядка 200 наемников из других стран, которые должны были принять участие в диверсиях киевского режима на российских территориях.

Высокоточными ударами также были поражены здание в Харьковской области, в котором располагалась украинская служба безопасности, и пункт временной дислокации одного из украинских националистических формирований. В результате атаки удалось ликвидировать членов руководящего состава СБУ, иностранных наемников и боевиков подразделения «Кракен», которые также причастны к организации нападений на объекты на территории РФ.

Сообщается также о поражении объектов ВСУ в Хмельницкой области. Там российская армия поразила филиал украинского центра управления космическими средствами, используемый в разведцелях.

В Харькове и Запорожье удалось ликвидировать базы, на которых хранилось горючие, используемое ВСУ для ведения боевых действий на харьковском и ореховском направлениях.

В Донецкой народной республике (ДНР) удары были нанесены по стоянкам техники украинских боевиков, а также пунктам временной дислокации двух подразделений — 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Выведены из строя, по данным ведомства, были две западные системы HIMARS, которые противник планировал применить для атак на ДНР в период новогодних праздников.

В Минобороны в заключение отметили, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам критической инфраструктуры Украины.

Вчера, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 100 человек. Скончались 24, в том числе дети. Разрушены были 37 многоквартирных домов, три частных дома и семь объектов гражданской инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.