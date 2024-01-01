«На правах Деда Мороза»: SHAMAN обратился к россиянам в честь Нового года

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Певец, как и положено популярному артисту, отметит праздник на сцене, радуя зрителей своим творчеством.

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в костюме Деда Мороза поздравил россиян с наступающим Новым годом.

«Родные зрители, телезрители Пятого канала. Я в образе и на правах Деда Мороза поздравляю вас всех с новым, 2024-м, годом! Я с вами. Ура!» — обратился певец к согражданам в беседе с 5-tv.ru.

Исполнитель хита «Я русский» отметил, что традиционно вместе с коллегами по артистическому цеху будет праздновать Новый год на сцене, радуя зрителей своим творчеством. SHAMAN признался, что привык выкладываться на концертах на все 100%, поэтому для него лучшим подарком и настоящей «роскошью, которую он все меньше может себе позволить», стала бы возможность отдохнуть и побыть в покое.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы готовятся встретить Новый год на передовой.