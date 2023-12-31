Стихи княгини, музыка профессора: кто написал самую известную песню про елочку

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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Новогодней песенке «В лесу родилась елочка» уже больше века. Как создавалась любимая детская композиция?

Любимая с детства песня «В лесу родилась елочка» была написана еще в 1905-м супругами Бекман, а текст композиции принадлежит княгине Кудашевой, созданный двумя годами ранее. Подробностями создания настоящего новогоднего гимна с изданием «Мослента» поделился историк Валерий Бурт.

По словам эксперта, впервые стихотворение про елочку княгини и поэтессы Раисы Кудашевой было опубликовано в детском журнале «Малютка» в 1903-м. Кудашева тогда печаталась под псевдонимом, а само стихотворение особого внимания не получило. Пока спустя два года слова не положил на музыку Леонид Бекман. Кстати, как отмечает Валерий Бурт, ноты были написаны его супругой Еленой Бекман-Щербиной, известной пианисткой и профессором Московской консерватории. Незамысловатую песню про елочку полюбила напевать их дочь, и как-то неожиданно после чего она и «ушла в народ».

Однако об авторе стихотворения, слова которого знал уже, пожалуй, каждый, заговорили только спустя более, чем 50 лет после его создания. О Кудашевой написали в журнале «Огонек» в 1958-м. Тогда читатели начали интересоваться и остальным ее творчеством. В итоге поэтесса получила заслуженную известность, но только в конце своей жизни. Всего Раиса Кудашева опубликовала около 200 детских песен и рассказов, сказок и стихотворных книжек.

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