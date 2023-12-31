«Настоящая зима»: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь и в праздники
Синоптик Тишковец: в новогоднюю ночь в Москве ожидается до минус 13 градусов
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москвичей предупредили о грядущих морозах.
В Москве в новогоднюю ночь похолодает до минус 13 градусов. Морозная погода сохранится и на январских каникулах. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, днем, 31 декабря в московском регионе возможны кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. К вечеру ожидаются сильная гололедица и резкое понижение температуры воздуха.
«В новогоднюю ночь сохранится влияние тыловой части циклона, будет облачно, местами возможен небольшой снег. Минимальная температура в столице — минус 11 — минус 13 градусов, в Подмосковье — от 10 до 15 градусов мороза», — поделился специалист.
Кроме того, сообщается, что праздничные каникулы в российской столице пройдут на фоне «настоящей русской зимы». В ночное время столбики термометров опустятся до минус 15-20 градусов, а днем будет до минус 16. В некоторые дни пройдут снегопады.
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