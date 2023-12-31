Пробуждение гиганта: на Камчатке активизировался вулкан Ключевской

Фото: Верещака Елена / ТАСС

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В последний раз похожее явление ученые-сейсмологи могли наблюдать в конце октября. Что на этот раз заставило вулкан отряхнуться ото сна?

На Камчатке за сутки до Нового года пробудился вулкан Ключевской. Гигант выбросил огромный столб пепла на высоту более пяти километров. Об этом сообщили в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН. В последний раз похожее явление наблюдалось в конце октября: тогда же Ключевской выбросил столб пепла на высоту около десяти километров над уровнем моря.

«В 11:50 (02:50 по московскому времени) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров на северо-запад от вулкана», — говорится в сообщении.

Постоянно наблюдающие за активностью «живой горы» сейсмологи сразу же объявили высокий уровень авиационной безопасности. Полеты над Ключевским временно приостановлены: уточняется, что проснувшийся вулкан опасен не только для российских, но и для европейских самолетов.

Ученые вот уже не первый год подчеркивают, что Ключевской неспроста носит звание самого активного вулкана в России. Наблюдение за ним сейсмологи начали еще в 1737 году: с того момента было документально засвидетельствовано более 50 извержений. Ключевская гора официально никогда не впадает в глубокую спячку — над ее вершиной постоянно клубится пар. До недавнего момента периодичность его извержений составляла примерно один раз в 3-5 лет, в последние несколько лет частота его «пробуждений» увеличилась в разы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на полуострове Рейкьянес началось извержение древнего вулкана.