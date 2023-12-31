Один из пострадавших скончался: губернатор Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Экстренные службы и волонтеры продолжают восстанавливать Белгород после перенесенной террористической атаки.

Число погибших от обстрела ВСУ по Белгороду выросло до 22 человек. Об этом в официальном обращении сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще 109 человек ранены, им оказывается срочная медицинская помощь.

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному обстрелу по жилым домам со стороны украинских боевиков. Ничего не подозревающие люди готовились праздновать Новый год и покупали подарки, прогуливаясь по торговым центрам. Никто и представить не мог, что ВСУ нанесут массированный удар по жилому кварталу.

Сначала контролирующие органы сообщили о девяти погибших, среди которых значился один ребенок. Потом число погибших начало увеличиваться: уже спустя пару часов речь шла о 12 взрослых и двоих детях. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель еще одного ребенка. Больше ста человек пострадали и нуждались в медицинской помощи.

По самым свежим данным на 31 декабря, число погибших увеличилось. В официальном Telegram-канале Вячеслав Гладков проинформировал о 22 погибших и 109 раненых. 25 пострадавших все еще находятся в тяжелом состоянии: в регионе решается вопрос о необходимости экстренно перевезти некоторых пациентов в Москву. За здоровье остальных борются врачи.

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — обратился Гладков с официальным обращением к жителям региона.

На помощь в разборе завалов пришли волонтеры и просто неравнодушные. В Белгород стягиваются жители других городов в надежде помочь пострадавшим минимизировать последствия беды.

«Всего более двух тысяч человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. Пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня, расскажу вам о тех решениях, которые были приняты», — резюмировал губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Гладков сообщил о состоянии пострадавших в обстреле Белгорода.