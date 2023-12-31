Хоккеисты юношеской команды погибли в ДТП в Вологодской области Сегодня, 7:30 Виктория Алакоз 33 33

Фото: Depositphotos / TakeAr

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Жизнь спортсменов оборвалась внезапно. Им было всего по 12 и 13 лет.