Генерал-майор ФСБ назвал удар ВСУ по Белгороду новой формой проявления фашизма

Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru

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Националисты обстреляли центр города, где гуляли мирные жители.

Запад проигнорировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Белгорода, так как больше не может объективно оценивать ситуацию. Таким заявлением в беседе с 5-tv.ru поделился Александр Михайлов — экс-руководитель управления правительственной информации РФ, генерал-майор ФСБ в запасе.

«То, что произошло — это абсолютное зверство, это новая форма проявления фашизма. Наносятся удары по, подчеркиваю, мирным городам, мирным районам перед праздником с целью нанести больший урон», — считает Михайлов.

Генерал-майор уверен, что Запад не заметил этих ударов. Иностранные лидеры давно потеряли «зрение, слух и нюх» и не реагируют на нанесение ударов по территории РФ.

«Они уже абсолютно не реагируют на то, что происходит в конфликте с Украиной при нанесении ударов по российской территории. Это их беда. Им все равно придется и глаза открыть, и уши раскупорить, чтобы понимать реальное положение дел в зоне ведения боевых действий», — уверен эксперт.

Михайлов подчеркнул, что цель ВС РФ по демилитаризации Украины выполняется очень успешно. Российская армия уничтожает не только технику ВСУ, которая досталась ей после распада СССР, но и современные западные образцы.

«Сегодня уже происходит демилитаризация не только Украины, но и Европы. Потому что Европа свое вооружение передает Украине. Которая, кстати говоря, очень бездарно им пользуется», — заявил военный.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погибло 22 человек. Еще свыше 100 человек пострадали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ специально направили свои ракеты на места, где находились дети.