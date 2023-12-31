Премьер Британии Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Неужели западные страны начали показательно отворачиваться от Киева?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении, хотя в прошлом обращении тема украинского конфликта присутствовала в его речи. Тогда он обещал продолжать поддержку Киева в борьбе против Москвы, несмотря на экономические проблемы в собственной стране.

Теперь же Сунак решил сконцентрироваться на внутриполитических достижениях британского правительства и планах на будущее. В частности, он упомянул кризис стоимости жизни и снижение инфляции, сделав акцент на здравоохранении и инвестициях в Соединенное Королевство.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии рассказали, что будет ждать Украину в 2024 году. По мнению военного эксперта Карло Масалы, следующий год станет решающим для Киева. Ведь он рискует остаться без военной и финансовой поддержки Запада. И в этом случае будет вынужден рассчитывать только на свои силы.