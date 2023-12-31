Житель Белгорода об ударе ВСУ: направляли ракеты целенаправленно на детей

Фото, видео: Валентин Спринчак / ТАСС; Личный архив Дмитрий Иванчика; 5-tv.ru

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В результате атаки погиб 21 человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально направили ракеты в Белгороде на места, где могли находиться дети. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Дмитрий Иванчик, тренер по дзюдо и самбо, а также офицер в запасе. По его словам, в комплексе «Динамо», куда попала ракета, шли соревнования по карате среди юных спортсменов.

«Точно так же ракета прилетела в каток на площади, потому что там были дети, площадь обстреляна, и в районе Сумской обстрелы, пострадала кулинария… Целенаправленно много прилетело ракет», — отметил он.

Мужчина вспомнил, что видел, как из комплекса выходила женщина-бухгалтер, чтобы пойти домой. Ее убило осколками. В это время в спорткомплексе продолжались состязания. Еще одна ракета была нацелена на Школу Олимпийского тхэквондо. К счастью, там никого не было.

В субботу, 30 декабря, Украина нанесла удар по центру Белгорода двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. Согласно последним данным, в результате атаки погиб 21 человек. Еще свыше 100 — пострадали.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший разведчик США Скотт Риттер жестко раскритиковал режим Зеленского за террористический акт. По его словам, Украина может прекратить свое существование как государство.