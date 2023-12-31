Певицу Бритни Спирс обокрали неизвестные

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

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Что пропало у известной поп-дивы?

Бритни Спирс заявила, что ее обокрали неизвестные. Об этом сообщило издание Daily Mail.

«То самое нежно-голубое платье, которое я носила в Мексике. <…> Я носила его перед тем, как сесть в самолет в Вегас два дня назад! Но его больше нет в моем чемодане, как и моей новой черной куртки, которую я купила вчера вечером», — заявила звезда.

Также звезда отметилась резким высказыванием в адрес фанатов. По словам Спирс, вместо сочувствия она увидела лишь высмеивание ее проблемы.

«А вас не бесит, когда пропадают ваши любимые вещи, а люди отвечают с широкой улыбкой на лице, что вас ограбили», — посетовала звезда.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, зачем Бритни Спирс налаживает отношения с родителями. Не так давно отцу знаменитости ампутировали ногу. Как сообщают СМИ, знаменитость переживает за папу и даже собирается отправить ему деньги.