«Конкретно по гражданским объектам»: ВСУ ударили по Белгороду специально перед Новым годом

Удар по Белгороду перед Новым годом ВСУ нанесли для увеличения числа жертв

Фото, видео: Пресс-служба Губернатора Белгородской области / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Согласно последним данным, жертвами атаки националистов стали 20 мирных граждан.

Удар ВСУ по Белгороду является террористической атакой. С таким заявлением в эксклюзивном разговоре с 5-tv.ru выступил военный эксперт Игорь Никулин.

Он добавил, что подобным образом киевский режим пытается отомстить за проигрыш Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

«Ударили в канун Нового года, чтобы было максимальное число жертв. Люди идут в магазины, за подарками и так далее. <…> Не знаю, провокация ли это. Но Украине нужно как-то реабилитироваться перед своими западными хозяевами за военные поражения. <…> Это удар конкретно по гражданским объектам», — считает специалист.

Никулин подчеркнул, что ответственность за удар лежит и на Западе. Именно он снабжает националистов самыми современными военными технологиями.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Антон Бредихин назвал обстрел ВСУ Белгорода символической акцией. Таким образом киевский режим хотел нанести психологический удар по населению России.