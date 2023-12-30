«Неприемлемо»: в ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Белгороду

Фото: Павел Колядин / ТАСС

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В организации отметили, что произошедшее является нарушением международного гуманитарного права.

Атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан являются нарушением международного гуманитарного права — они неприемлемы и должны быть прекращены. Так отреагировали в офисе официального представителя генсека ООН на ракетный удар ВСУ по Белгороду.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — добавили в офисе в беседе с РИА Новости.

Там также добавили, что подобные действия необходимо «судить».

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire.

По последним данным, погибло 14 человек, включая троих детей. Также 108 человек получили ранения — среди них 15 детей, пять из которых в тяжелом состоянии. 12 взрослых также находятся в критическом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что политолог Антон Бредихин назвал атаку ВСУ по Белгороду психологическим ударом по населению. Его коллеги сходятся во мнении, что провала на поле боя Киев при поддержке Запада перешла к терактам против мирных жителей