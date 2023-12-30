Умер актер из фильма «Бэтмен» Том Уилкинсон

Фото: www.globallookpress.com / Ferdaus Shamim

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За свою карьеру он успел сняться в более чем 100 картинах.

На 76-м году жизни скончался британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на родственников артиста.

Отмечается, что Уилкинсон скоропостижно скончался дома 30 декабря. Его семья была рядом с ним. Причина его смерти не названа.

За свою карьеру он успел сняться в более чем 100 картинах. Однако мировую известность Уилкинсон приобрел после роли в фильме «Бэтмен: Начало». Популярность ему также принесли съемки в фильмах «Мужской стриптиз», «Влюбленный Шекспир», «Отель Гранд Будапешт» и других.

Актер был дважды номинирован на премию «Оскар» его роли в фильмах «В спальне» и «Майкл Клейтон».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из «Клана Сопрано» Бобби Риверз.