Военный эксперт назвал удар по Белгороду «бандеровской местью» за неудачи ВСУ

Фото, видео: Telegram / Официальный канал мэра Белгорода / v_v_demidov; Союз журналистов Москвы ujmos.ru; 5-tv.ru

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Согласно последним данным, жертвами удара националистов стали 18 человек. Еще свыше ста человек пострадали.

Какие политические цели преследовала Украина, нанося удар по Белгороду? Ответом на этот вопрос в беседе с 5-tv.ru поделился военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, речь идет о «тупой бандеровской мести городу», в котором нет ни одного военного объекта. Это заметно отличает российскую армию от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Баранец подчеркнул, что ВС РФ накануне нанесла удар исключительно по военным объектам.

«Такие удары, как Украина нанесла по Белгороду, можно расценивать, как террор, фашизм и геноцид. Удар привел к массовой гибели ни в чем не повинного гражданского населения, включая детей. Украинская армия ничем не отличается от того израильского терроризма, который мы наблюдаем в секторе Газа. Такие войны ведут страны, которые учат нас демократии и правилам ведения войны», — уверен Баранец.

Эксперт подчеркнул, что украинская армия использовала не только собственную реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием «Ольха», но и английские, и американские ракеты.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН осудили украинскую атаку на мирный город. Действия ВСУ назвали нарушением международного гуманитарного права.