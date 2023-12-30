Звезда «Пацанок» Янголенко, которую похоронили в Петербурге, оказалась жива
Фото: Instagram* / saintamongthelepers
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Зачем участница скандального реалити-шоу решила принести себе известность таким образом?
Еще несколько дней назад участницу седьмого сезона шоу «Пацанки» Диану Янголенко провожали в последний путь в Санкт-Петербурге. Даже фотографии с похорон утекли в Сеть. Но звезда программы сообщила о своем «воскрешении» в своем личном блоге.
Янголенко опубликовала видео, в котором она прогуливается между могил на кладбище и читает стихотворение о смерти. А потом она сожгла собственный портрет с датой смерти.
«Эта история была о том, как пагубно может отразиться употребление запрещенных веществ на организме, к чему это все вообще может привести», — сказала участница шоу.
Она добавила, что нельзя позволить запрещенным веществам свести жизнь в могилу.
Но некоторые поклонники Янголенко считают, что она это провернула не ради социального проекта. А истинной цель посчитали хайп и деньги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду шоу «Пацанки» похоронили в Петербурге.
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