Политолог назвал позором реакцию украинцев на удар ВСУ по Белгороду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omer Messinger; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Националисты нанесли удар прямо по центру города.

Злорадство украинцев по факту ракетного удара ВСУ по Белгороду, в результате которого погибли мирные люди, это «большой позор украинского общества». Такое мнение выразил в беседе с 5-tv.ru политолог Евгений Михайлов рассказал сайту.

«На самом деле то, что сейчас происходит — это большой позор украинского общества. Это они решили нам на Новый год подпортить настроение. Но ответ будете для них неожиданным», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что украинское общество нужно воспитывать. А удары по мирным гражданам — это не то, чем стоит хвалиться.

«Мы уничтожаем (военную. — Прим. ред.) инфраструктуру, уничтожаем боевую технику, но мы не бьем по мирному населению. Это основной принцип русского солдата. Но к сожалению не украинского солдата, который фактически превратился в фашистского воина. И все, что сейчас они делают — это делали только фашисты», — заявил политолог.

Он добавил, что ему даже не хочется читать украинские ресурсы в социальных сетях.

«Там есть нормальные люди, но они боятся высказывать свое мнение, потому что их преследует. В любом случае, я думаю выводы будут сделаны и ответ будет неминуем», — сказал политолог.

Украина предприняла 30 декабря попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду несколькими снарядами. Удар по центру города был нанесен двумя ракетами «Ольха» (запрещенное кассетное снаряжения), а также реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате обстрела ранения получили свыше 100 человек, также есть погибшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большая часть снарядов ВСУ при ударе по Белгороду были перехвачены.