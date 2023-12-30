«Избранный» сегмент: стилист рассказал о странных трендах на обувь в уходящем году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ramesh Amruth; Личный архив Ольги Ким; 5-tv.ru

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Только особые любители стиля предпочтут необычные «фишки» образа.

В уходящем 2023 году мир искусства и моды часто и немало удивлял. Новые тренды стали диктовать свои правила составления гардероба и выбора одежды. Не стала исключением и обувь, внешний вид которой порой действительно поражал. О странных трендах нашему каналу рассказала стилист Ольга Ким.

Эксперт отметила, что мода на необычную и цепляющую глаз обувь была всегда. Дело в том, что каждый год известные стилисты используют на своих показах подобную «фишку».

«Всегда в каждый год есть какая-то интересная, необычная обувь в показах. И она доходит до потребителя, но, конечно, не все ее носят, скорее это „избранный“ сегмент», — считает специалист.

Такие любопытные элементы стиля в основном предпочитают «фэшионисты», девушки и юноши, которые непрерывно и внимательно следят за модными трендами. Ольга Ким отметила, что обувь, используемая в показах, не предназначена для массовой аудитории.

По мнению стилиста, эти «фишки» вряд ли «дойдут» до потребителей. Чтобы они обрели массовую популярность, обувь должна стать удобнее и доступнее, подходя под многие сезоны. Также необходима хорошая рекламная кампания.

«На мой взгляд, все-таки это скорее „удел“ фэшн-блогеров и фэшн-инфлюенсеров», — поделилась наша собеседница.

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