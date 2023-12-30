Растет количество жертв обстрела центра Белгорода боевиками ВСУ

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Среди пострадавших от украинских боевиков много детей.

Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода, жертвами которого стали местные жители. Данные о количестве пострадавших разнятся. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранены 57 человек, 13 из них — дети. Еще 13 человек не удалось спасти. Согласно информации МЧС России, погибли девять взрослых и один ребенок, а пострадали 45 белгородцев.

Пока информация уточняется. На местах работают представители государственных и силовых ведомств. Так, после обстрела начались пожары, ликвидацией которых занимались сотрудники МЧС. Пожарным удалось в кратчайшее время справиться с огнем, несмотря на сигнал ракетной опасности, который в настоящее время отменен.

Украинский обстрел центра города начался днем 30 декабря 2023-го, в субботу. Боевики киевского режима ударили, в том числе, по центральной площади города, туда, где стоит главная новогодняя елка.

Ранее 5-tv.ru губернатор Брянской области сообщил о гибели ребенка из-за украинских обстрелов.