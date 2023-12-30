«Каким-то образом атрофируется»: Найк Борзов высказался о будущем рок-музыки

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Патлис; 5-tv.ru

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Молодым артистам нужна помощь.

Рок-музыкант Найк Борзов посетил мероприятие, приуроченное к дню рождения «Нашего радио». Там он рассказал сайту 5-tv.ru про будущее своего жанра.

«Это прекрасно, если так. В принципе, рок-музыка — это выходец из классики, поэтому я не думаю, что она куда-то денется, чем-то забьется или каким-то образом атрофируется. Поэтому да, сейчас очень много современной рок-музыки, очень много классных инди-музыкантов. И я уверен, что „Наше Радио“ возьмет на себя функцию флагмана и поставщика новых имен», — сказал артист.

Борзов отметил, что у современных рок-музыкантов нет рупора, за исключением маленьких сообществ в Интернете. Поэтому «Нашему радио» и нужно взять начинающих артистов под свою опеку. По его словам, если они это сделают, то в России им не будет цены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Найк Борзов признался, что он скрывал развод от дочери.