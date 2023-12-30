В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым

Фото: www.globallookpress.com / Ltd Foma

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Заслуженный деятель искусств РФ ушел из жизни 27 декабря 2023-го на 70-м году жизни.

Прощание и отпевание с покойным сценаристом, писателем, заслуженным деятелем искусств Юрием Арабовым состоялась в Москве в храме Святой Троицы Живоначальной. На прощании с деятелем культуры присутствовали свыше ста человек. Об этом передает ТАСС.

По информации информагентства, траурная церемония прошла в небольшом храме в Хохловском переулке. Сообщается, что в церкви не смогли вместиться все пришедшие.

Подавляющее большинство посетителей составляли студенты и выпускники мастерской Арабова из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, где сценарист работал преподавателем более 30 лет.

Среди известных людей были режиссеры Сергей Мирошниченко и Николай Лебедев, ректор ВГИКа Владимир Малышев. Кроме того, проститься с Арабовым из Петербурга приехал режиссер Александр Сокуров, вместе они создавали более десяти его картин.

Арабова похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище в Москве.

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