Число жертв при обстреле ВСУ центра Белгорода возросло до 30
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Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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От преступных действий киевского режима пострадали дети.
Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 30 человек, сообщил источник 5-tv.ru. По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, есть погибшие. Глава региона уточнил, что среди жертв киевского режима двое детей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По данным властей, атаке боевиков киевского режима подвергся центр города, пострадал жилой сектор.
Подробности случившегося выясняются. На месте работают представители государственных и силовых ведомств, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.