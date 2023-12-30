Боевики ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли дети
Губернатор Гладков: двое детей погибли при обстреле Белгорода боевиками ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Вергун; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На месте работают представители государственных и силовых ведомств.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Атаке боевиков киевского режима подвергся центр города, пострадал, в том числе, жилой сектор. По данным губернатора Белгородской области, есть жертвы среди местного населения.
«По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — сообщает Вячеслав Гладков.
Подробности случившегося выясняются. На месте работают представители государственных и силовых ведомств, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Столица приграничного региона подвергалась атаке украинцев и накануне. В результате атаки ВСУ на Белгород 29 декабря погиб человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Брянской области сообщил о гибели ребенка из-за украинских обстрелов.