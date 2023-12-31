Павел Прилучный про ощущение новогоднего волшебства: «Делаю все возможное»

Прилучный: пока дети маленькие, ощущение от новогоднего волшебства не уйдет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Актер рассказал, как ему удается сохранять праздничное настроение.

Павел Прилучный не потерял ощущение праздника в Новый год благодаря своим детям. Об этом актер рассказал автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко за кулисами премьеры праздничной комедии «Новогодний шеф».

Артист допускает, что, когда дети вырастут, новогоднее настроение может исчезнуть. Однако пока ни о какой рутине речи не идет.

«Сейчас пока я делаю все возможное, чтобы у детей осталось впечатление от Нового года настоящего какого-то волшебства и праздника. И, собственно говоря, оно передается и ко мне, и ко всем остальным, кто рядом: это бабушка, супруга и все остальные», — говорит Прилучный.

Актер подчеркивает, что в его семье Новый год очень любят и всегда празднуют широко и весело.

У Павла Прилучного трое детей: сын десятилетний Тимофей и семилетняя дочь Мия от первого брака с Агатой Муцениеце. Вторая жена Зепюр Брутян родила актеру сына Микаэля весной 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Павел Прилучный заставил 10-летнего сына пойти работать.